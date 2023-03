Re Carlo parla al Bundestag, tra Ucraina e applausi dei deputati

Roma, 30 mar. (askanews) – La sicurezza dell’Europa è minacciata dall’invasione russa dell’Ucraina. Lo ha detto Re Carlo III, intervenendo al Bundestag, la camera bassa del Parlamento tedesco, prima volta che un monarca britannico tiene un discorso davanti ai deputati tedeschi e per di più nella lingua teutonica, rendendo omaggio alle sue radici tedesche. Carlo III ha lanciato un appello a rimanere uniti:

“La sicurezza dell’Europa e i nostri valori democratici sono minacciati. Ma il mondo non resta a guardare senza far niente. Siamo scossi dalle terribili devastazioni, ma possiamo farci coraggio nella nostra unità per difendere la pace e la libertà dell’Ucraina”.

“Coraggioso, importante e benvenuto”, così Re Carlo ha inoltre elogiato l’invio di armi a Kiev da parte della Germania, un paese profondamente pacifista dopo gli orrori del nazismo e che ha lungamente esitato a compiere questo passo.

Carlo III, re da settembre, è il primo monarca a rivolgersi ai deputati al Bundestag, i quali lo hanno applaudito calorosamente.

Accompagnato dalla regina consorte Camilla, in mattinata ha visitato un mercatino a Berlino, dove la coppia reale si è prestata a un bagno di folla e nel pomeriggio hanno fatto visita a un centro di accoglienza per rifugiati ucraini a Tegel.

La visita di tre giorni di Carlo d’Inghilterra si svolge nel segno dell’amicizia tra i due Paesi e rappresenta un gesto europeo importante dopo la Brexit.