Re Carlo, scena imbarazzante durante l'incontro con Camilla

Re Carlo ha vissuto una scena imbarazzante insieme alla consorte, la Regina Camilla, quando un gruppo di anti-monarchici gli ha manifestato davanti.

La protesta degli anti-monarchici davanti a Re Carlo

Durante la loro ultima visita reale a Colchester, Re Carlo III e la sua consorte, la Regina Camilla, hanno dovuto ignorare la presenza di un gruppo di manifestanti anti-monarchici che protestavano con striscioni con la scritta «Non è il mio Re».

Gli attivisti in questione facevano parte del celebre gruppo denominato “Republic“. Alla base della protesta vi era la richiesta di interrompere le visite reali e di eleggere un capo di Stato.

Nonostante le loro grida, i reali hanno incontrato gli studenti delle scuole locali nel castello di Colchester – motivo per cui si trovavano in questo luogo – e hanno continuato la loro visita, ignorando i manifestanti. Impossibile non pensare però ad un momento di grande imbarazzo per il neo-Re Carlo e sua moglie.

CEO di Republic: “Incoronazione grande spreco di denaro”

A questo gesto hanno fatto seguito anche le parole CEO di Republic, che ha condannato l’eccessivo costo – stimato per 100 milioni di sterline – per l’incoronazione di Re Carlo III.

L’ha definita uno «spreco di denaro pubblico» e per questo continua a chiedere un incontro con il Re, per discutere delle preoccupazioni dei cittadini. La protesta si inserisce in un più ampio dibattito sulla monarchia e sul suo sostegno.