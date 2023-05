Re Carlo sfratta il principe Andrea: la casa deve andare a William

Dopo l’incoronazione, Re Carlo III avrebbe sfrattato il principe Andrea dalla Royal Lodge. Il motivo? Secondo il sovrano la dimora deve andare al principe William, alla consorte Kate Middleton e ai loro tre figli.

Re Carlo sfratta il principe Andrea

Stando alle notizie che arrivano da Londra, ci sarebbe parecchia agitazione all’interno della Royal Family. Dopo l’incoronazione, Re Carlo III avrebbe preso una decisione drastica: ha sfrattato il principe Andrea dal Royal Lodge. Lui, però, si starebbe rifiutando di abbandonare la dimora.

Perché Re Carlo ha sfrattato il principe Andrea?

Re Carlo avrebbe deciso di sfrattare il principe Andrea dal Royal Lodge perché la casa deve essere destinata al figlio William, alla nuora Kate Middleton e ai tre nipoti. Ovviamente, il sovrano non lascerebbe il principe senza un tetto sulla testa. Carlo III ha proposto ad Andrea di trasferirsi a Frogmore Cottage, l’ex casa del principe Harry e di Meghan Markle.

Il principe Andrea non accetta lo sfratto

Il principe Andrea, che non sarebbe neanche più in grado di mantenere il Royal Lodge dopo la perdita del sussidio annuale di 250.000 sterline, non avrebbe accettato lo sfratto. Stando a quanto sostengono i beninformati, il principe non vuole abbandonare la dimora perché insieme a Sarah Ferguson intende ospitare Eugenie e il suo bimbo in arrivo presso il Royal Lodge.