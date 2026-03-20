Re Felipe VI incoronato "Protocanonico" di Santa Maria Maggiore a Roma

Roma, 20 mar. (askanews) – Re Filippo VI di Spagna ha ricevuto il titolo onorifico di “Protocanonico” della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, un riconoscimento concesso ai sovrani spagnoli fin dal XVII secolo, a testimonianza dei legami secolari tra la Basilica Liberiana e la Corona spagnola.Nelle immagini di Afp, re Felipe fa il suo ingresso nella basilica dove è sepolto Papa Francesco con la regina consorte Letizia, mentre in molti colgono l’occasione per riprenderli con il telefonino. Poche ore prima la coppia reale spagnola è stata ricevuta da Papa Leone.