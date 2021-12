Re-FOOD 2021, al via il concorso di idee sul tema del riuso e riciclo

Il concorso dal titolo Re-FOOD è rivolto a designer e progettisti e si propone di stimolare un ripensamento creativo del materiale di scarto attraverso l’ideazione e la produzione di oggetti e sistemi di oggetti d’uso comune.

Il Dipartimento di Agraria e il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con l’ADI (Associazione per il Disegno Industriale), promuovono un concorso di idee sul tema del riuso e/o riciclo di materiali di scarto provenienti da filiere agroalimentari.

Il concorso dal titolo Re-FOOD è rivolto a designer e progettisti e si propone di stimolare un ripensamento creativo del materiale di scarto attraverso l’ideazione e la produzione di oggetti e sistemi di oggetti d’uso comune. In particolare, il concorso intende valorizzare l’impiego di materiali di scarto provenienti da filiere agroalimentari attraverso un’attività di engagement rivolta a studenti, progettisti e aziende produttrici degli scarti o impegnate nel campo dei processi di conversione di materiali di scarto delle filiere agroalimentari.

Ai vincitori saranno attribuiti differenti tipologie di premi e riconoscimenti. Il prof. Danilo Ercolini – Direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e ideatore dell’iniziativa – dichiara:

Quella della sostenibilità è una tematica complessa, nel settore agroalimentare ancor di più. Questo concorso vuole stimolare la creatività dei designer per l’elaborazione di nuove idee per la valorizzazione di scarti dell’industria agroalimentare. Pensiamo che questa contaminazione del settore del design, possa offrire interessanti opportunità di impiego di questi materiali di scarto. Ci auguriamo molto entusiasmo da parte dei designer e vivo interesse da parte delle aziende che potrebbero realizzare gli oggetti progettati nell’ambito di Re-Food. Mi piacerebbe vedere in futuro qualche esempio di filiera agroalimentare dove gli scarti vengono interamente ceduti per creare oggetti d’uso, un contributo creativo per l’economia circolare e per la sostenibilità delle produzioni agroalimentari