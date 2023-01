Reagisce alla rapina: picchiato per strada

Reagisce alla rapina: picchiato per strada dopo che una coppia di malviventi aveva cercato si sfilargli il portafoglio con dentro 600 euro

Violenza cieca a Roma dove un uomo reagisce alla rapina e viene picchiato per strada, le indagini della Polizia consentono di individuare due giovani autori del crimine.

Lo spiega una nota ripresa dai media capitolini per cui la sera del 26 dicembre alcuni agenti di Polizia erano “intervenuti in via Gioberti, a seguito di segnalazione di una rapina a danno di un indiano di 42 anni”.

La vittima aveva raccontato di essere stata avvicinata “da due uomini nord africani”. Costoro con uno stratagemma avevano cercato di sfilargli il portafogli contenente quasi 600 euro e la carta bancoposta.

L’uomo aveva provato ad eludere le attenzioni criminali della coppia ma costoro, dopo averlo fatto cadere a terra, “lo avevano picchiato, colpendolo con dei pugni sulla faccia”.

Il pestaggio, la fuga e le indagini del 113

I due poi si erano dileguati nel nulla. La polizia però aveva indagato e grazie anche “all’estrapolazione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza”, è riuscita a rintracciare gli autori della rapina:. Si tratta di due giovani di 20 e 19 anni.

Il 20enne è stato “sottoposto alla misura della custodia cautelare” in carcere, mentre per il 19enne ci sarà la misura del divieto di dimora nel comune di Roma.