Real Madrid-Chelsea 1-1, Benzema risponde a Pulisic

(Adnkronos) – Real Madrid-Chelsea finisce 1-1. La semifinale di andata di Champions League termina con un pareggio che fa sorridere soprattutto i 'Blues' in vista del ritorno in casa. I londinesi giocano meglio nel primo tempo, sprecano una occasione colossale con Werner che al 10' in ripartenza calcia da pochi metri sul corpo di Courtois e poi vanno a segno al 14' con bella azione personale di Pulisic dimenticato dalla difesa del Real.

Lo statunitense salta Courtois e insacca tra Nacho e Varane sulla linea di porta.

Il Real reagisce al 23' con una splendida giocata di Benzema, che da fuori area spara col sinistro ma colpisce il palo esterno. Il francese è più bravo e fortunato al 29', quando sulla sponda di Eder Militao stoppa di petto e calcia al volo di destro il pallone dell'1-1. Gara più bloccata nella ripresa con poche occasioni da gol, la più importante nel finale per il Real con un colpo di testa di Varane.

Ci si giocherà tutto tra una settimana nel secondo round a Stamford Bridge.