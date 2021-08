Real Madrid in Premier League? Il club smentisce

(Adnkronos) – Il Real Madrid smentisce le voci secondo cui il club avrebbe studiato da settimane la possibilità di lasciare la Liga e trasferirsi in un altro campionato, con la Premier League in pole. "Il Real Madrid vuole chiarire che la notizia pubblicata dal quotidiano Mundo Deportivo, in cui si dice che il nostro club avrebbe studiato la possibilità di lasciare la Liga per la Premier League, è completamente falsa, oltre che assurda e impossibile", si legge nella nota del club guidato da Florentino Perez.

Secondo il Real Madrid, tali voci "hanno il solo scopo di destabilizzare ancora una volta il lavoro quotidiano del nostro club".