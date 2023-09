Realacci: "Gli ingegneri possono trovare nella sostenibilità una nuova missione"

Catania, 27 set. (Adnkronos/Labitalia) – "La transizione verde ha bisogno dei saperi e delle competenze degli ingegneri, ma a cento anni dalla nascita gli ingegneri possono trovare nella sostenibilità una nuova missione". A dirlo Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola, intervenendo al 67° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia, in corso a Catania.

"La sostenibilità – spiega – non va vista come un obbligo, ma come una chance. Questa è una sfida importante perché muove l'economia. Non a caso l'Europa ha individuato tre parole attorno a cui organizzare sia il Recovery che i Fondi ordinari coesione, transizione verde e digitale. Credo che gli ingegneri siano di questa partita".