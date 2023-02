Realacci ricorda l'impegno per l'ambiente di Maurizio Costanzo

Roma, 25 feb. (askanews) – Anche l’impegno per l’ambiente è stato proprio di Maurizio Costanzo, il famoso conduttore televisivo, giornalista e scrittore scomparso ieri a 84 anni. A ricordarlo è Ermete Realacci, esponente del Partito Democratico e presidente per molti anni di Legambiente, venuto a dare un saluto a Costanzo alla camera ardente allestita in Campidoglio a Roma oggi e domani. “Lui apriva sempre la festa nazionale di Legambiente a Grosseto, insomma c’era un rapporto forte su qusti temi, lui era anche anti-caccia, più di me da questo punto di vista.

E lui per il legame che aveva con la gente, col popolo, rendeva molto più efficaci queste battaglie, meglio una parola al Maurizio Costanzo show che 18 documentari. Questa era la sua sensibilità ma anche come aveva organizzato la televisione, il suo era un pubblico normale, le gente veniva a Roma, si prenotava e andava ad assistere al Maurizio Costanzo show, quindi si aveva davanti uno spaccato del paese. Questo non succede molto in televisione dove il pubblico è sempre piuttosto selezionato”.