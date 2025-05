Londra, 8 mag. (askanews) – Re Carlo III, la regina Camilla, il principe William e la principessa Kate si sono uniti ai veterani nell’Abbazia di Westminster a Londra per una cerimonia in occasione degli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Durante la cerimonia, Alexander, pronipote di 10 anni del primo ministro Winston Churchill, ha acceso una candela per la pace.