Reazione a Catena, i Roma Nerd sfidano le Scollegate: la parola vincente del 13 luglio

Anche in questa puntata di Reazione a Catena del 13 luglio, i Roma Nerd si sono confermati campioni in carica. Il trio ha sfidato le Scollegate.

I Roma Nerd ce l’hanno fatta… di nuovo. Nella puntata di Reazione a Catena andata in onda mercoledì 13 luglio, il trio si è confermato campione in carica spuntandola contro le Scollegate. Inutile dire che, anche per questa sera, la sfida è stata ardua e il montepremi niente male.

Questi giovani talenti sono riusciti ad accumulare nel corso della puntata 95mila euro, la sorte tuttavia non è stata dalla loro parte e sono tornati a casa a mani vuote.

Reazione Catena del 13 luglio, il percorso dei Roma Nerd

Il cuore di Reazione a Catena come sempre è il gioco dell’Intesa Vincente, una sfida nella quale i Roma Nerd hanno dimostrato di avere, puntata dopo puntata, un grande feeling e anche nell’appuntamento di questa sera non hanno certo fatto eccezione.

Alla fine sono riusciti ad aggiudicarsi anche il penultimo gioco e ad accedere alla fase finale.

Di seguito la serie vincente del 13 luglio:

Buona

Prima

Scala

Chiocciola

Indirizzo

Studio

Pubblico

Bilancio

Buco

Orecchino

Pendente

Torre

Proprio a questo punto per i Roma Nerd è arrivato il compito più difficile: indovinare la parola segreta a partire dall’ultima catena e alla quale sono giunti con in mano 2.969 euro. Questa cifra è stata infine dimezzata quando hanno scelto di svelare il terzo elemento (torre).

L’obiettivo finale è diventato così di 1.485 euro.

Vittoria sfiorata anche per questa sera: la parola corretta

I Roma Nerd hanno sfidato la sorte scegliendo come parola “Mazzo”. Alla fine la risposta corretta era un’altra: “Maschio”. Nulla da fare, ma li rivedremo nella prossima puntata. Ricordiamo che il trio composto da Paolo, Giada e Simone ha già messo a segno una vittoria nella puntata dell’11 luglio portando a casa 12.500 euro.