Reazione a catena: il campione dei record si sposa

Una bellissima notizia per tutti i fan (romantici) di Reazione a catena, che si appresta a tornare su Rai1. A breve un ex concorrente del quiz show convolerà a nozze. L’annuncio del matrimonio è stato fatto dal diretto interessato sui social network e in poco tempo ha ricevuto, tra Facebook e Instagram, un gran numero di auguri. Stiamo parlando di un ex concorrente che nel corso della sua permanenza a Reazione a catena si è fatto notare per la sua bravura. Adesso si sposerà per la gioia dei suoi famigliari e per quelli della sua futura moglie. Anche Reazione a catena sembra voglia festeggiare questo lieto evento, chi saranno gli ospiti speciali?

Reazione a catena: chi è il fortunato?

Nel corso del matrimonio è probabile la presenza di qualche vip, ma al momento questa è solo un’ipotesi, nulla di sicuro. Al momento l’unica cosa certa è il matrimonio. Ora vi starete chiedendo chi sia il fortunato, ebbene, si tratta di una vecchia conoscenza dei telespettatori di Reazione a Catena: Marco Burato dei Tre di Denari!

Chi è la sposa?

In verità, Marco aveva trovato l’amore proprio durante la sua esperienza a Reazione a catena. A renderlo noto è stata la sua fidanzata Rachele, nel 2020. All’epoca la ragazza disse a Marco Liorni: “Sì sono di casa qui è verissimo. Diciamo che grazie a Reazione a catena io ho già portato a casa qualcosa: il mio fidanzato”.