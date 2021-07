Rebeca Di Filippo e Yeven Wolf: chi sono i vincitori di Love Island e quanto hanno guadagnato

Love Island è l'ultimissimo reality trasmesso a pagamento da Discovery Plus e in chiaro su Real Time. Scopriamo chi sono i vincitori Rebeca e Wolf

Love Island, il reality estivo di Discovery Plus condotto dall’influencer Giulia De Lellis, è appena terminato. Scopriamo meglio la coppia vincitrice, Rebeca Di Filippo e Yeven Wolf.

Love Island: chi è Rebeca Di Filippo?

Rebeca Di Filippo ha 23 anni e viene da Milano, dove ha lavorato per molto tempo come addetta ale vendite in un negozio di abbigliamento.

Si definsice forte, testarda e impulsiva; preferisce nascondere la sua anima più dolce e sensibile sotto una dura corazza, anche dopo delle delusioni che ha sofferto in passato.

Ha poca fiducia nel genere maschile, soprattutto nei ragazzi troppo spavaldi. Ama molto flirtare, e sa anche di piacere ai ragazzi. A Love Island voleva trovare il vero amore, e spera di averlo incontrato in Wolf

Love Island: chi è Yeven Wolf?

Yeven Wolf ha 25 anni e arriva dalla provincia di Pistoia, dove si è trasferito tre anni fa. Il ragazzo è originario dell’Ucraina, anche se la sua famiglia viene dalla Russia.

Come lavoro fa lo skipper, anche se in passato ha anche praticato rugby e fatto il bodyguard.

Si definisce uno spirito libero, e ha una grande passione per lo yoga tantrico e sciamanico, grazie al quale è riuscito a trovare il suo animale guida, il lupo (da qui il nome Wolf).

Wolf è andato a Love Island col fine di trovare un amor che gli permettesse di accrescere la sua anima.

Love Island: come funziona il reality?

Il reality ha avuto luogo a Gran Canaria, in cui un gruppo di ragazzi tra i 19 e i 30 anni hanno vissuto per quattro settimane alla ricerca del vero amore.

Questa ricerca però non è semplice, e ci sono state varie prove, gelosie, flirt e giohi di strategia, col fine di individuare la propria anima gemella.

Alla fine sono rimaste solo tre coppie, ma la preferita del pubblico, il quale poteva decidere chi far rimanere e chi mandare a casa, è stata quella composta da Rebeca e Wolf.

Love Island: quanto è il montepremi?

Dopo essere stati proclamati vincitori, a Wolf è toccato scegliere tra le due buste portate dalla conduttrice Giulia De Lellis, influencer con 5 milioni di followers su Instagram, che si è rivelata un’ottima presentatrice.

Il ragazzo poteva decidere se tenersi tutto il montepremi, vale a dire 20 mila euro, oppure dividerlo a metà con Rebeca. Wolf ha quindi deciso di dividerlo, anche perché ha voluto continuare la storia con Rebeca anche fuori dal reality e a telecamere spente.