Rebecca Staffelli, opinionista social del GF, ha detto la sua su Sara Ricci. La figlia dell’inviato di Striscia la Notizia ha invitato l’attrice a comportarsi meno da “diva altezzosa”.

GF: Rebecca Staffelli lancia una frecciatina a Sara Ricci

Via social, Rebecca Staffelli ha lanciato una vera e propria frecciatina a Sara Ricci. L’opinionista social del GF, dietro domanda chiara di un fan – “Cosa ne pensi di Sara?” – ha ammesso che l’attrice si sta comportando da “diva altezzosa“. Non solo, ha aggiunto che non è un bell’esempio per i giovani.

Il pensiero di Rebecca Staffelli su Sara Ricci

Rebecca ha dichiarato:

“Sono un po’ scioccata dall’atteggiamento di Sara, da diva, da superiore, altezzosa… Non mi ha fatto impazzire. Poi trovo che sia veramente poco elegante dire a qualcuno ‘io sono più famosa di te, ho un’immagine e una carriera alle spalle che tu non hai quindi non puoi capire‘. Insomma, un po’ meno. Per carità, ho sentito anche il discorso che faceva con Letizia dove le diceva ‘tu non puoi capire perché una carriera alle spalle non ce l’hai‘”.

Rebecca Staffelli voce del popolo

La Staffelli, che è stata eletta voce del popolo, ha concluso: