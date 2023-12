Rebecca Staffelli ha rivelato che prima di ogni diretta del GF prega. Una rivelazione che sta facendo discutere, soprattutto tra quanti hanno un credo molto forte e consapevole.

Rebecca Staffelli prega prima della diretta del GF

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Rebecca Staffelli ha parlato della sua prima avventura al GF come opinionista social. La figlia dello storico inviato di Striscia la Notizia ha fatto una confessione inaspettata, che sta facendo discutere: prima di ogni diretta prega. Sia chiaro, non c’è nulla di male nel rivolgersi a Dio, anzi, è il motivo per cui lo fa ad aver dato il via alla polemica.

La confessione di Rebecca Staffelli

Rebecca ha dichiarato:

“Prima di entrare in studio dico una preghiera. Credo in Dio e nelle energie: nelle buone vibrazioni che mi trasmettono il mio staff e il pubblico a casa. Dopo la diretta mangio”.

Un po’ come Varrese e Letizia che al GF si sono scagliati contro Beatrice per il suo pensiero sul Natale, anche Rebecca si è fatta una religione tutta sua. Accostare Dio alle energie è una blasfemia per quanti vivono osservando i dettami della religione cattolica.

Rebecca Staffelli grata per l’avventura al GF

Rebecca avrà pregato anche per essere ingaggiata per il GF? Chissà, sta di fatto che la Staffelli è grata per la grande opportunità che le è stata data. Lavorare accanto a due personaggi di un certo livello come Alfonso Signorini e Cesara Buonamici è un onore.