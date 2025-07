Rebibbia: la tortura del caldo e l'indifferenza della politica

Non crederai mai a cosa accade nei penitenziari italiani durante l'estate. Un ex sindaco racconta la verità su Rebibbia e il caldo insopportabile.

Immagina di trovarti rinchiuso in una cella soffocante, mentre fuori le temperature schizzano verso l’alto. Non è un film di suspense, ma la cruda realtà che vivono i detenuti di Rebibbia, come documentato nel diario dell’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Con il clima torrido che imperversa, la vita in carcere diventa un vero e proprio incubo, mentre la politica sembra rimanere in silenzio, ignara del dolore e della sofferenza di chi è costretto a vivere in condizioni disumane.

Ti sei mai chiesto come sia davvero la vita dietro le sbarre in estate?

Il calvario del caldo: testimonianze dai piani di Rebibbia

Alemanno descrive in modo vivido l’oscillazione delle temperature all’interno del carcere. Al piano terra, il caldo è ancora tollerabile, ma salendo, si raggiungono temperature insopportabili. Immagina di dover affrontare una differenza di quasi dieci gradi tra i vari piani: per i detenuti, questo diventa una vera tortura. E non finisce qui: la mancanza di un sistema di condizionamento trasforma le celle in veri e propri forni, costringendo i detenuti a inventare metodi di fortuna per rinfrescarsi. Non crederai mai a quello che ha fatto Luciano, il “capo mastro” della cella! Ha creato un ingegnoso sistema per rinfrescare l’acqua, ma i ventilatori, quando disponibili, rimangono un lusso per pochi. Mentre l’amministrazione sembra più occupata a organizzare eventi sportivi e intrattenimenti, i detenuti devono affrontare le necessità più basilari, dimenticati da tutti. E mentre le temperature aumentano, anche il numero delle proteste carcerarie cresce, un chiaro segnale di un malessere palpabile.

La vergogna del sovraffollamento e l’indifferenza della politica

Ma c’è di più. Il sovraffollamento è un altro aspetto drammatico che si aggiunge a questa già insostenibile situazione climatica. In una struttura pensata per ospitare un numero limitato di detenuti, il personale si trova a gestire una situazione esplosiva, con casi di malattia e disagi che aumentano ogni giorno. I Tribunali di sorveglianza, sempre più in difficoltà, faticano a gestire le richieste di pene alternative, mentre i detenuti vengono lasciati a languire in condizioni sempre più precarie. Ti stupirà sapere che nel 2024, ben 71 detenuti si sono tolti la vita, e nel 2025, già 38. Questo è un chiaro segnale di una crisi che non può essere taciuta. La vita in carcere si trasforma in un tormento, mentre il governo sembra voltare le spalle a queste tragedie, preferendo distrarsi con questioni più “popolari”. Che dire, è davvero giusto tutto questo?

Il futuro incerto: quali soluzioni per le carceri italiane?

Con una nuova proposta di strutture prefabbricate per alleviare il sovraffollamento, sorgono interrogativi sul reale impatto di queste soluzioni. Anche se apparentemente promettenti, queste misure rischiano di arrivare troppo tardi per affrontare l’emergenza attuale. La critica di Alemanno è chiara: la politica deve smettere di dormire e cominciare a prendere decisioni concrete e tempestive per garantire il rispetto dei diritti umani all’interno delle carceri. La situazione a Rebibbia è emblematica di un sistema carcerario che necessita di riforme urgenti. La sofferenza dei detenuti, un problema che riguarda tutti noi, non può più essere ignorata. La speranza è che la voce di chi vive queste realtà possa finalmente svegliare le coscienze e portare a un cambiamento significativo. E tu, cosa ne pensi? È tempo di agire?