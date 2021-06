Record di caldo in Canada, superati i 49,5 gradi. Decine di morti

Roma, 30 giu. (askanews) – Record storico per il caldo in Canada. La città di Lyttom, nella Columbia britannica ha raggiunto la temperatura più alta mai registrata finora, 49,5 gradi Celsius pari a 121 gradi Fahrenheit.

In questi gioni la costa Ovest del Paese in particolare è interessata da un’ondata di caldo record che in Canada ha causato la morte di almeno 69 persone. Qualcuno cerca refrigerio lungo i fiumi, in città non si reprirà.

“C’è un caldo pazzesco in questo momento e c’è solo un modo per stare al fresco, cioè mangiare un sacco di gelato” dice un residente di Vancouver.

“Anche gli hotel sembrano essere esauriti perché la gente sta scappando. Ha bisogno di andare in un posto fresco con l’aria condizionata – dice una donna – è semplicemente insopportabile. È impossibile stare fuori, così. Non ho mai visto niente del genere, spero che non diventi mai più così.

Non è davvero piacevole. Questo è troppo, è troppo caldo per noi qui”.