Roma, 4 giu. (Adnkronos) – E' stato convocato per le ore 17 del pomeriggio il Cdm che dovrà varare il dl 'reclutamento', con migliaia di assunzioni legate al Pnrr. La riunione dovrebbe dare il via libera anche alla 'norma ponte' per l'assegno unico per i figli.