Recovery: Assolombarda, 'opportunità per rigenerazione, non sprechiamola'**

Milano, 1 lug. (Adnkronos) – Dopo una crisi "così profonda" ora "ripartire non basta. Dobbiamo avere uno sguardo lungo: oggi abbiamo l’opportunità e le risorse – ben 235 miliardi del Pnrr – per avviare una vera e propria rigenerazione: economica, sociale, politica e urbana".

Così Alessandro Spada, Presidente di Assolombarda, durante il suo discorso in occasione dell’Assemblea Generale 2021 a MilanoSesto presso le ex Acciaierie Falck di Sesto San Giovanni. Secondo Spada, "abbiamo il dovere di farlo, dovere verso noi stessi e soprattutto verso le prossime generazioni". Oggi, aggiunge, "siamo tutti chiamati a lavorare per attuare con la maggiore efficacia possibile il Pnrr, per non sprecare la più grande occasione di modernizzazione che il Paese abbia mai avuto.

Un obiettivo – specifica – che può essere conseguito solo con il coinvolgimento delle imprese".