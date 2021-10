Recovery: cabina regia, 9 mld per ricerca, 60mila posti letto universitari entro 2026

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – Nove miliardi per la ricerca, un impegno per aumentare i posti letto universitari, da qui al 2026, dove sono più carenti, con un incremento di 60mila unità. Sono alcuni passaggi delle linee illustrate oggi dal ministro dell’università e della ricerca, Maria Cristina Messa, durante la prima cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi.

"I progetti di ricerca – spiega una nota di Palazzo Chigi – si inseriscono nelle aree di attività più innovative e aderenti alle sfide future del pianeta, come per esempio, rischi ambientali, scenari energetici del futuro, intelligenza artificiale e neuroscienze, biodiversità".

"Le riforme nei target entro il 2021 sono tutte in via di approvazione. Tra queste vi sono quella dei dottorati, per un migliore coinvolgimento delle imprese e centri di ricerca, l’introduzione di lauree abilitanti, che facilitino l’accesso all’esercizio delle professioni, la revisione delle classi di laurea, l’orientamento attivo nella transizione scuola università".

Gli investimenti "sono 9 i miliardi di euro destinati al rafforzamento della ricerca. Le linee guida per l’emanazione dei bandi, è stato spiegato, sono pronte e saranno rese pubbliche a breve. I relativi avvisi saranno tutti pubblicati entro il primo trimestre del 2022".