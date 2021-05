Recovery: Carfagna, 'impatto economico per il Sud sarà notevole'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "L'impatto economico delle misure previste dal Recovery per il Sud sarà notevole. Se i piani saranno realizzati nei tempi stabiliti, e ci stiamo adoperando per fare in modo che sia così, il Sud crescerà di 24 punti percentuali in più rispetto a una media nazionale del 15% e ci sarà un incremento del tasso dell'occupazione femminile di 5,5 punti percentuali e di quello giovanile di 4 punti.

Sicuramente sarà un passo avanti notevole per il Sud". Ad affermarlo è il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, nel corso di una conferenza stampa con la stampa estera.