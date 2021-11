Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "Oggi si apre una nuova fase per l’Italia e per i suoi quasi 8.000 Comuni. Un’occasione di sviluppo, progettazione, idee, che dobbiamo essere pronti a cogliere per i nostri cittadini e per le generazioni future".

Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento all'assemblea nazionale dell'Anci.