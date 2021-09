Recovery, Draghi avverte sul rischio di infiltrazioni criminali e sulla necessità di prevenirle e reprimerle con determinazione

Recovery, l’allarme del Presidente del Consiglio Mario Draghi su possibili infiltrazioni della criminalità durante il suo intervento al Law Enforcement Forum.

La sfida per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è appena iniziata.

Dalla Giustizia, alla Pubblica Amministrazione fino al Fisco, sono molteplici le riforme che attendono il Governo Draghi, interconnesse tra loro e, ovviamente, all’interno della cornice europea di riferimento.

Una corsa contro il tempo che però deve tener presente un altro aspetto importante che non appare nelle tabelle della “roadmap” ma che è fondamentale per la buona riuscita dell’intero progetto di rilancio.

Ne è ben consapevole il Presidente del Consiglio che ha lanciato l’allarme con un messaggio inviato al Law Enforcement Forum, appuntamento promosso a Roma dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza insieme ad Europol:

“L’arrivo dei fondi del Next generation Eu è una grande sfida per tutti i Paesi europei e in particolare per l’Italia. La credibilità delle nostre istituzioni ed il futuro della nostra economia dipendono dalla capacita’ di spendere bene e con onestà questi fondi”