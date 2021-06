Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "Vorrei ringraziare la Presidente per essere qui con noi a Roma. La sua visita segna l'approvazione da parte della Commissione europea del Pnrr. Questa è una giornata di orgoglio per il nostro Paese". Lo ha detto il premier Mario Draghi, in conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea Ursula Von der leyen, agli studi di Cinecittà.