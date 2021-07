Recovery: Draghi, 'Italia responsabilità enorme, se spenderà bene benefici per Ue'

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – "Il nostro Paese è il principale beneficiario" del Next Generation Eu "e ha dunque un’enorme responsabilità per la sua riuscita: pensate ci sono cittadini europei che pagheranno le tasse per sovvenzionarlo. Se sapremo utilizzare queste risorse in maniera produttiva e con onestà non aiuteremo soltanto l’economia italiana.

Rafforzeremo anche la fiducia all’interno dell’Unione Europea, contribuendo in maniera decisiva al processo di integrazione, a cui noi teniamo moltissimo". Così il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento all'Accademia dei Lincei.