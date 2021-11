Recovery: Draghi, 'nelle prossime settimane incontri in città italiane per confronto'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – Un confronto, sul territorio, per mettere a terra al meglio le risorse del Pnrr. Ad annunciarlo è il premier Mario Draghi, intervenendo all'assemblea nazionale dell'Anci a Parma. "Comuni e Città Metropolitane – rimarca – dovranno amministrare quasi 50 miliardi di euro come soggetti attuatori del Pnrr.

Dalla transizione digitale a quella ecologica; Dagli investimenti nella cultura all’edilizia pubblica; Dagli asili nido al sostegno agli anziani più vulnerabili; Il futuro dell’Italia vi vede oggi protagonisti. A pochi mesi dall’approvazione del Piano da parte della Commissione Europea, siamo pienamente nella sua fase di attuazione. Nelle prossime settimane il Governo ha in programma una serie di incontri in molte città italiane per confrontarci sulla sua realizzazione".

"Abbiamo già approvato – rivendica – 159 progetti di rigenerazione urbana su cui investiamo 2,8 miliardi.

Ben oltre il 40% è destinato a interventi nel Mezzogiorno. Per riqualificare l’edilizia residenziale pubblica, rendere i quartieri delle città più inclusivi e migliorare la qualità delle abitazioni, abbiamo ripartito 2 miliardi tra le Regioni, che adesso dovranno indire i bandi per i Comuni. Abbiamo già avviato – va avanti Draghi – il potenziamento del trasporto extraurbano, con 600 milioni che sono stati suddivisi tra le Regioni per rinnovare la flotta degli autobus.

Abbiamo assegnato 700 milioni ai soggetti gestori regionali per rendere più funzionali le stazioni ferroviarie nel Mezzogiorno e riqualificare le aree in cui si trovano. Nel complesso, sono stati già ripartiti tra gli enti territoriali 21,6 miliardi per interventi infrastrutturali".