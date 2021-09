Recovery: Draghi nomina Lupo coordinatore unità razionalizzazione Pnrr**

Roma, 15 set. (Adnkronos) – Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha conferito al professor Nicola Lupo l’incarico di coordinatore della 'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione', ai fini dell’attuazione del Pnrr. Si legge in una nota di palazzo Chigi.

Nicola Lupo è professore ordinario di Diritto Pubblico alla LUISS Guido Carli di Roma. Dottore di ricerca presso l’Università di Firenze, è stato consigliere della Camera dei deputati, componente dell’Unità per la semplificazione, assistente di studio presso la Corte costituzionale e consigliere del Ministro dell’Economia e delle Finanze. È stato titolare di una cattedra Jean Monnet sulla democrazia nell’Unione europea e visiting professor in numerosi atenei. Ha scritto in tema di diritto parlamentare, fonti del diritto, procedure euro-nazionali.