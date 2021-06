Recovery: Draghi, 'ok Ue a Pnrr conferma grande lavoro svolto dal nostro Paese'

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – Il Consiglio europeo discuterà di come garantire una crescita durevole e sostenibile, anche grazie alle risorse del Next Generation Eu. A livello europeo, è molto positivo che 24 dei 27 Piani dei Paesi membri siano già stati formalmente presentati e che la Commissione ne abbia esaminati 10.

L’erogazione dei fondi dipenderà dall’approvazione da parte del Consiglio, ed è importante che questo avvenga in modo rapido ed efficace. L’approvazione del Piano italiano da parte della Commissione, confermata dalla presidente von der Leyen durante la sua visita di ieri a Roma, conferma il grande lavoro svolto dal nostro Paese". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo.

"Abbiamo messo insieme -ha ricordato il premier- un piano ambizioso di riforme e investimenti e lo abbiamo fatto con la collaborazione degli enti territoriali, delle parti sociali e del Parlamento che ci tengo a ringraziare.

Il vostro ruolo come Parlamento sarà fondamentale durante tutta l’attuazione del Piano".

"Come ho avuto modo di dire ieri alla presidente Von der Leyen, l’approvazione da parte della Commissione è infatti soltanto il primo passo. Nei prossimi mesi ci aspetta un cammino impegnativo, per avviare i progetti di investimento previsti e per portare avanti l’agenda di riforme. Gli occhi dell’Europa sono sull’Italia. Il nostro è infatti il programma più di sostanza, più grande , per un importo pari a 191,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono i 30 miliardi del fondo complementare".

Il successo del programma Next Generation Eu -ha concluso Draghi- dipende in larga parte da noi".