Recovery: Draghi, 'Stato aiuti cittadini e imprese a sostenere costi transizione green'

Bologna, 14 set. (Adnkronos) – "Vogliamo accelerare l’impegno di decarbonizzazione, ridurre le emissioni e puntare su tecnologie all’avanguardia come l’idrogeno, su cui c’è una collaborazione strutturata a livello europeo. I tempi di questo processo devono essere ambiziosi, ma compatibili con le capacità di adattamento delle nostre economie.

E lo Stato deve essere pronto ad aiutare cittadini e imprese nell’affrontare i costi di questa complessa trasformazione". Così il premier Mario Draghi, in un passaggio del videomessaggio per il 15esimo Forum economico Italo-Tedesco in cui ricorda come il Next Generation EU sia "un programma che rappresenta un’opportunità unica per lo sviluppo dei nostri Paesi e per il rafforzamento dell’Unione", e come sia Italia che Germania abbiano "destinato circa il 40% delle risorse alla transizione ecologica".