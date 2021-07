Recovery: Fontana, 'coinvolgere enti locali in governance'

Milano, 1 lug. (Adnkronos) – "La porta della Regione Lombardia è sempre aperta per le imprese. Lo ripeto: per crescere serve che pubblico e privato lavorino insieme in un rapporto che si basa innanzitutto sulla fiducia nell’altro. Il conflitto o la diffidenza pregiudicano la realizzazione delle buone idee, disperdono risorse e compromettono la crescita dei territori".

Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, parlando all'assemblea di Assolombarda.

"Grazie alle risorse provenienti dall’Europa abbiamo tra le mani un’occasione storica che questo Paese non può perdere: è dunque fondamentale assicurare la caduta a terra di quelle risorse, attraverso una governance diffusa che coinvolga tutti i livelli amministrativi a partire da quello regionale", aggiungere.

"Accanto a questo, ricordo l’imminente partenza della prossima programmazione 21-27 che vedrà Regione Lombardia beneficiare di 3,5 miliardi di euro: risorse che intendiamo destinare allo sviluppo del sistema economico e ai già citati percorsi di formazione".