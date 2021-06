Recovery: Gauer (Ue), 'ottimisti, controlleremo implementazione piani e utilizzo fondi'

Milano, 8 giu. (Adnkronos) – L'impegno sui fondi del Recovery "è lo stesso per tutti gli Stati, la sfida è la stessa per tutti, gli ostacoli non sono grandi come possono sembrare. Siamo ottimisti sul risultato di queste sfide". Lo sostiene Céline Gauer, direttrice generale della Task Force per la Ripresa e la Resilienza della Commissione Europea.

I controlli saranno serrati e continui per evitare un cattivo utilizzo dei fondi europei. "L'utilizzo corretto dei fondi – dice Gauer a un evento del Sole 24 Ore e del Financial Times – è un punto fondamentale, si tratta di un periodo intenso e la lotta alla corruzione e ai conflitti di interesse è a carico degli stati membri. Il primo passaggio, ora, è la pianificazione: stiamo dialogando con loro per il corretto utilizzo di questi fondi".

Un passaggio successivo sarà quello di "testare le prestazioni: la commissione farà i suoi controlli sull'implementazione dei fondi. Tutti gli occhi sono puntati su come saranno spesi questi fondi e tutti vogliamo evitare scorrettezze".