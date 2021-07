Recovery: Gava (Mite), 'con Superbonus risparmio energetico e climatico'

Milano, 11 lug. (Adnkronos) – “Con il Superbonus abbiamo inteso rilanciare l’edilizia avendoci come scopo di ricostruire edifici seguendo criteri moderni, che garantiscono maggiore sicurezza e anche risparmio energetico e climatico. Andremo avanti chiedendo di estenderlo anche a diverse tipologie di edifici, comprese quelle ricettive, allo scopo di poter offrire finalmente un vero sul turismo sostenibile".

Lo afferma Vannia Gava, sottosegretario la Transizione ecologica e capo dipartimento ambiente della Lega, nel corso dell’Accademia federale Lega -Friuli Venezia Giulia a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine.

"Con il capitolo del Pnrr dedicato alla transizione ecologica non abbiamo distribuito spese improduttive, ma investito sulla diffusione delle nuove tecnologie che sono, come sempre, il miglior alleato dell’ambiente. Si difende la natura non fermando le produzioni, ma facendole utilizzando energia rinnovabile, gas, e, molto presto, anche l’idrogeno”, ha aggiunto.