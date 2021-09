Recovery: informativa in Cdm, raggiunti 13 obiettivi su 51 da centrare in 2021

Roma, 23 set. (Adnkronos) – Tredici obiettivi centrati su un totale di 51 da raggiungere entro il 2021, definiti il 21% degli investimenti e il 30% delle riforme necessarie per realizzare il Recovery plan e ottenere i fondi destinati all'Italia dal Next Generation Eu.

Nel corso del Consiglio dei ministri, il sottosegretario alla presidenza, Roberto Garofoli, e il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, hanno svolto la prima informativa in merito al monitoraggio e allo stato di attuazione delle misure previste dal Pnrr nel 2021.

"I target da raggiungere per l’anno in corso – spiega una nota dettagliata diramata da Palazzo Chigi dopo il Cdm – sono 51 distinte tra riforme ed investimenti, con la precisazione quanto a questi ultimi che, per investimenti, si intende anche l’adozione di atti di normativa primaria e secondaria o di atti amministrativi diretti a disciplinare specifici settori e da cui dipende l’utilizzabilità di risorse finanziarie dedicate per linee di intervento.

I 51 target sono divisi in 24 investimenti e 27 riforme da adottare. Delle 51 misure sono stati raggiunti 13 obiettivi".

"Più nel dettaglio, relativamente agli investimenti, alla data di ieri, ne risultano già definiti 5, pari al 21% del totale. Per tutti i restanti sono state già avviate le procedure di realizzazione. Per quel che riguarda le riforme, ne sono state definite 8, pari al 30% del totale, sono già definite; per le altre 19 è già in corso il procedimento di approvazione".

Nell'informativa vengono definiti anche i prossimi passi da compiere, in un cronoprogramma del Pnrr 'made in Italy'. "Sarà inoltrata alle Amministrazioni – spiega infatti P.Chigi – la richiesta di trasmettere al più presto alle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze un preciso piano di adozione delle riforme e di compiuta realizzazione degli interventi da attuare entro il 31 dicembre prossimo, in modo da consentire un costante monitoraggio delle specifiche tappe da rispettare nel perseguire gli obiettivi".