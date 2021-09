Recovery, Legnini a Meritocrazia Italia: "Per Appennino centrale occasione storica" 

Silvi Marina, 3 set. (Adnkronos) – "Per l'Appennino centrale è un'occasione storica. Le risorse aggiuntive dedicate dal pnrr alla ricostruzione possono permettere uno sviluppo e un rilancio di quei territori". Lo ha detto Giovanni Legnini, il commissario straordinario per la ricostruzione post terremoto del centro Italia, in collegamento video con il terzo congresso di Meritocrazia Italia, in corso a Silvi Marina.

"Dopo aver velocizzato soprattutto la ricostruzione privata, sono 5500 i cantieri aperti, anche grazie al superbonus 110%, ora ci stiamo dedicando alla rigenerazione urbana", ha aggiunto Legnini, che poi ha parlato anche di codice degli appalti.

"Va bene prevedere un'altra riforma, che per altro è già in itinere, ma dobbiamo puntare alla stabilità e alla chiarezza della normazione. Cambiare ogni anno o quasi legislazione costituisce di per sé fattore di rallentamento", ha spiegato Legnini.

(dall'inviato Emanuele Iacusso)