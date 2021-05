Roma, 28 mag (Adnkronos) – "Sosteniamo il governo Draghi nello sforzo per l'utilizzo delle risorse europee rapido in Italia senza riprendere gli errori del passato sui fondi strutturali. Ora non possiamo permetterci sprechi, il nostro futuro dipende da questo utilizzo di risorse e se lo facciamo saremo in grado di fare del futuro dell'Europa qualcosa in cui cambia tutto".

Lo ha detto Enrico Letta alla presentazione del nuovo numero di Limes.