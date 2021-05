Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "Next Generation Ue serve all'industria italiana ed europea per battere i cinesi. Ora stanno per arrivare i primi soldi e noi italiani abbiamo una grande responsabilità: noi dobbiamo smontare il pregiudizio che l'Italia non riesce ad utilizzare fino in fondo i soldi europei.

C'è un occhio molto attento su di noi per questo servono meno polemiche e unità tra le forze politiche". Lo dice Enrico Letta a Stasera Italia su Rete4.