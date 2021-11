Recovery: Mattarella, 'realizzare Pnrr, in gioco futuro Ue'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede investimenti importanti nella ricerca e nel miglioramento del Servizio sanitario. Dobbiamo saper realizzare quel che abbiamo posto in programma: ne va del nostro futuro e anche del destino dell'Europa, viste le rilevanti risorse che sono in gioco in un grande Paese come il nostro".

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale de "I Giorni della Ricerca", iniziativa promossa dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc).