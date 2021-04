Il capo del governo Mario Draghi si accinge a presentare alla Camera il Recovery Plan: domani sarà a Palazzo Madama.

Alle ore 16 di oggi, lunedì 26 aprile 2021, il Premier Draghi interverrà alla Camera dei Deputati per illustrare il Recovery Plan. Il testo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e avrebbe ricevuto il disco verde da Bruxelles. Martedì 27 alle 11 dovrebbe iniziare la discussione a Montecitorio e mercoledì pomeriggio quella al Senato (dopo l’intervento del capo del governo previsto in mattinata) che porterà alla votazione finale.

Entro il 30 aprile verrà recapitato in Europa.

Recovery Plan: Draghi alla Camera

A sbloccare l’iniziale impasse sul PNRR che aveva portato allo slittamento del Cdm sarebbe stata una telefonata tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il Premier italiano. Intervenendo in prima persona, il presidente del Consiglio avrebbe sciolto alcuni nodi legati ad una serie di passaggi del piano. Tra questi il capitolo delle riforme che l’Italia dovrà attuare per accompagnarlo.

Il piano, come precisato da una nota di Palazzo Chigi, si inserisce all’interno del programma Next Generation EU, vale a dire il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica. Per quanto riguarda l’Italia, il Recovery Plan prevede investimenti per 191,5 miliardi di euro. A questi si aggiungono 30,6 miliardi di risorse nazionali ricavate tramite lo scostamento di bilancio. In totale gli investimenti ammonteranno dunque a 222,1 miliardi.

Le riforme previste dal piano toccano diversi ambiti, dalla pubblica amministrazione alla giustizia, dalla semplificazione normativa alla concorrenza. Si tratta, come spiegato da Palazzo Chigi, di “un intervento epocale che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica. Ma anche contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell’economia italiana e accompagnare il paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale“.