Recovery Plan, in serata in Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri fissato inizialmente alle ore 10 del mattino del 24 aprile 2021, è stato programmato nella serata.

Fissato in serata il Consiglio dei Ministri che è stato inizialmente programmato alle ore 10 di sabato 24 aprile 2021. Lo rende noto Palazzo Chigi. Molti sarebbero i nodi da sciogliere a cominciare dal Superbonus al 110% del quale partiti come Forza Italia, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle avrebbero chiesto proroga fino al 2023.

Sul tavolo del vertice anche la riforma sul fisco e le liberalizzazioni. Il Consiglio dei Ministri atteso in serata sarà fondamentale non solo perché porterà l’Italia verso la fine dell’emergenza sanitaria, ma anche perché farà fronte alla fragilità del sistema economico italiano attraverso delle misure mirate.

Recovery Plan: in serata il CdM: i nodi da sciogliere

Oltre ai già citati Superbonus al 110% e alla riforma del fisco e delle liberazioni potrebbero essere oggetto di dibattito la riapertura dei centri commerciali nonché l”ascolto delle regioni che non sarebbe sufficiente e che tanto avrebbe portato malumori specialmente nella Lega.

Un altro tema che potrebbe essere oggetto di discussione potrebbe riguardare la Governance della cabina di regia con un ministro solo. Non ultimo l’approvazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza che avrebbe messo sul piatto 221,5 miliardi di euro il cui passaggio in Parlamento sarebbe atteso già nella settimana prossima, prima che venga approvato definitivamente.

Ore decisive per il #RecoveryPlan. Non ci può essere vera ripresa senza buona occupazione. Bisogna spingere affinché nelle versione finale sia prevista la clausola per favorire il #lavoro dei giovani e delle donne, e dunque al #Sud, come condizione di acceso ai benefici del #PNRR — Peppe Provenzano (@peppeprovenzano) April 24, 2021

Provenzano: “Non c’è ripresa senza buona occupazione”

