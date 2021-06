Roma, 2 giu. (Adnkronos) – "Io credo" che Next generation Eu "sia un punto di partenza e che ci saranno altri passi per la condivisione del debito, per titoli di credito comune, ormai abbiamo cominciato una storia diversa”. Lo ha affermato Romano Prodi, ospite 'e-venti', su Sky Tg24.