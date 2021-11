Recovery: Sangalli, 'risorse sono occasione irripetibile per rilanciare Milano'

Milano, 7 nov. (Adnkronos) – "Sarà determinante l’utilizzo degli importanti fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) messi a disposizione dall’Europa. Solo a Milano dovrebbero essere destinati quasi 5 miliardi. Queste risorse rappresentano un’occasione irripetibile per rilanciare la nostra città e i territori che fanno parte della Grande Milano".

A sostenerlo è Carlo Sangalli, presidente Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi nell'intervento alla cerimonia 'Impresa e lavoro'.

Si tratta di "risorse in grado di mettere a terra molti progetti a lungo attesi e di estrema importanza. A cominciare dalle infrastrutture materiali e immateriali. E in particolare la banda ultra larga che potrebbe imprimere una accelerazione decisiva al potenziamento della digitalizzazione e della trasmissione dei dati", aggiunge. "Fondamentali per lo sviluppo della nostra economia saranno ovviamente i temi della sostenibilità ambientale, al centro peraltro dell’ultimo G20 a Roma e del Cop26 che si è tenuto a Milano e a Glasgow.

Ambiente e innovazione sono due elementi chiave per la ripresa e per rendere il nostro territorio sempre più competitivo e attrattivo".

E in questo percorso "va dato nuovo valore e nuovo peso ai giovani che possono e devono far parte, come si dice, della soluzione e non del problema. Un segnale incoraggiante è rappresentato dal numero in crescita di start up innovative presenti sul nostro territorio, quasi tremila, spesso guidate proprio da giovani e che da sole pesano per il 20% sul totale nazionale".

L'emergenza sanitaria "ha reso ancora più urgente la necessità di adottare un percorso di sviluppo innovativo, aperto alla attrattività internazionale, alle infrastrutture e alle nuove tecnologie ma nello stesso tempo più attento alla sostenibilità, ai temi della salute e della qualità della vita", conclude Sangalli.