Recovery: Spinaci (Unem), 'gestire con attenzione risorse valorizzando efficacia progetti'

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – "L’Assemblea di quest’anno cade in un momento molto delicato per il Paese. La lunga fase di emergenza sanitaria, per quanto non superata del tutto, ha allentato la sua morsa e il diffondersi dei vaccini lascia spazio ad un cauto ottimismo per la ripresa.

Una ripresa che vede nel Pnrr, che ha ottenuto il via libera dalla Commissione europea proprio in queste ultime settimane, il principale strumento di intervento. Le risorse del Piano dovranno essere gestite con molta attenzione valorizzando la reale efficacia dei progetti da finanziare nell’ambito delle diverse 'missioni' già individuate". Ad affermarlo è il presidente di Unem, Claudio Spinaci nel corso dell'Assemblea 2021.