Recovery: Treu a palazzo Chigi

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Mentre a Bari prende il via 'Italiadomani — Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza' -il tour promosso dal governo per comunicare con cittadini, imprese e amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr- a Palazzo Chigi si lavora alla prima riunione del tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale sul Pnrr.

Il giuslavorista ed ex ministro Tiziano Treu, da pochi giorni nominato coordinatore del tavolo, nel pomeriggio è stato nella sede del governo dove ha sede anche la segreteria tecnica del Recovery, a lavorare all'organizzazione del primo incontro.