Recovery: verso chiusura testo Pnrr, confermato Cdm oggi**

Roma, 24 apr.(Adnkronos) – Dopo sette ore di attesa, sembra essere più vicina la convocazione del Consiglio dei ministri sul Pnrr che avrebbe dovuto tenersi questa mattina alle 10. Il testo, assicurano da Palazzo Chigi, è in dirittura d'arrivo, "lo stiamo chiudendo", e il Cdm, al momento non ancora convocato, "si terrà sicuramente in giornata".

A far tardare il Cdm, una serie di nodi politici -a partire dalla proroga del superbonus edilizio al 2023- ma anche un confronto serrato con Bruxelles sul capitolo delle riforme. In particolare, riferiscono fonti Mef, la matassa più difficile da sbrogliare sarebbe stata quella inerente la riforma del fisco.