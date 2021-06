Recovery, von der Leyen: prossima settimana ok ai primi Pnrr

Strasburgo, 8 giu. (askanews) – Già la prossima settimana la Commissione europea comincerà ad approvare i primi piani nazionali” di ripresa e resilienza (Pnrr) “affinché siano poi adottati da parte del Consiglio Ue”. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen oggi a Strasburgo, durante il dibattito nella plenaria del Parlamento europeo sull’attuazione del piano di Recovery post pandemico “Next Generation EU”. “Questo è un traguardo importante. Dall’accordo su ‘Next Generation EU’ all’approvazione dei primi piani nazionali, ci è voluto meno di un anno”, ha continuato von der Leyen.

“Quindi, dopo meno di un anno ci siamo: la nostra ripresa green e digitale sta per iniziare. Il denaro inizierà a fluire nelle prossime settimane”.

“Ci stiamo riuscendo – ha sottolineato von der Leyen -, perché ci siamo resi conto in questa fondamentale crisi globale che non dovevamo separarci secondo i vecchi schemi – ha aggiunto -Questa volta abbiamo concordato che c’è un unico obiettivo che conta, ed è combattere questa pandemia come Unione europea”.

“Noi europei siamo in questa crisi insieme, e ne usciremo insieme e più forti di prima”, ha concluso Von der Leyen.