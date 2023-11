Red Canzian: "Casanova era un uomo che rispettava le donne"

Roma, 24 nov. (askanews) – Oltre 100.000 spettatori in 88 repliche nei principali teatri d’Italia. Dopo il grande successo, lo spettacolo musicale ideato, composto e prodotto da Red Canzian arriva come evento al cinema il 27, 28 e 29 novembre. “Casanova Operapop – Il film” è stato realizzato durante le repliche al Teatro Rossetti di Trieste e al Gran Teatro Geox di Padova, con tecnica cinematografica e audio surround 5.1, per restituire l’effetto immersivo del live.

“Il taglio di questo spettacolo è abbastanza cinematografico, perché con l’utilizzo delle immagini di realtà immersiva che ho realizzato personalmente e che volevo fin dall’inizio nella mia testa avere, perché Venezia la devi raccontare con Venezia, non puoi raccontarla con una finta Venezia, non puoi costruire le casette di legno, ci doveva essere la Venezia vera”, ha detto Canzian. “Non è la ripresa live di uno spettacolo, è proprio un film. Ed è venuto bene, con quei primi piani che a teatro non puoi avere, per esempio, quindi vedi le espressioni, gli occhi, gli sguardi, degli attori, dei cantatori, ed è molto emozionante, non perde assolutamente l’empatia che c’è a teatro e in più ti dà questa lettura dei particolari, degli sguardi, che è molto molto interessante”.

Giacomo Casanova è interpretato da Gian Marco Schiaretti, Francesca da Angelica Cinquantini, in una Venezia settecentesca dove si snodano avventure e intrighi molto contemporanei. “Casanova era un uomo che in tempi come questi in cui sentiamo notizie realmente molto dolorose era un uomo che rispettava le donne. Lui le amava, magari per un’ora, magari per un giorno, ma sempre con una signorilità, una dolcezza e un rispetto. Infatti non esiste uno scritto nella storia, nelle varie memorie di Casanova, dove lui venga presentato come uomo violento, a differenza di un Don Giovanni, per esempio, che era un arrogante, un presuntuoso, che non pensava a rispettare le donne”.

“Mi piace per quello questo Casanova, in un momento come questo in cui purtroppo tanti piccoli uomini non sanno essere degli amanti dolci, come come meriterebbe l’amore”.

Il tour nei teatri, riprenderà a ottobre prossimo. “Ci sono molte richieste per l’estero, abbiamo lasciato il materiale anche a dei produttori a Broadway. C’è una richiesta per la Cina, per il 25. Ci sono tante cose, tanti luoghi dove poter andare e tante occasioni per poterlo far vedere. A me interessa che l’opera rimanga viva”.