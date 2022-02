Red Canzian si mostra ad un mese dal ricovero: “Aria vera, aria pura”

Il video fuori dall'ospedale Ca' Foncello in cui Red Canzian si mostra per la prima volta ad un mese dal ricovero per motivi seri: “Aria vera, aria pura”

Per la gioia assoluta dei fan e di quelli che lo amano Red Canzian si mostra per la prima volta ad un mese dal ricovero e lo fa con le parole che suonano la musica della cosa di cui aveva più nostalgia: “Aria vera, aria pura”.

Red Canzian si mostra dopo il lungo periodo di malattia grave

Lo storico bassista dei Pooh era stato infatti ricoverato a Treviso qualche settimana fa per una grave infezione cardiaca. Canzian ha voluto postare sui suoi account social un breve video in cui ha ripercorso la sua delicata vicenda sanitaria.

L’aria pura che mancava tanto a Canzian: “Dopo un mese riesco a respirarla”

“A un mese dal ricovero per la prima volta sono uscito a respirare aria vera, pura”.

Quelle parole Canzian la ha pronunciate dall’esterno dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso con un look molto attento a ché il mostro sacro della musica italiana non prenda freddo: giacca a vento, berretto calato in testa e segni della malattia nella voce e sul volto.

La riabilitazione e la cura antibiotica, poi il saluto ai fan: “Mi mancate”

Ha detto poi Canzian: “A oggi sto bene, respiro, sono venuto qui con le mie gambe e con le mie gambe torno in camera.

Dovrò aspettare altre 3/4 settimane: la cura antibiotica è lunga e quello che ho avuto è stato molto brutto“. Poi la chiosa rivolta ai fan: “Mi mancate”. Sempre con un video Canzian aveva annunciato il suo ricovero.