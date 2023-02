Red capert tra glamour e politica alla Berlinale 73

Berlino, 17 feb. (askanews) – Al via la Berlinale 73, il festival cinematografico dal 16-26 febbraio che torna senza restrizioni. A giudicare i film in concorso sarà la giuria presieduta da Kristen Stewart, che con Anne Hathaway ha conquistato tutti i fotografi sul red cartet. Orso d’Oro alla carriera per Steven Spielberg. La politica e l’impegno in primo piano nella rassegna con il messaggio del presidente Ucraino Zelensky