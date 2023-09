Red carper di star alla prima del documentario Victoria's Secret The Tour'23

New York, 7 set. (askanews) – Ci sono gli iconici angeli ma anche modelle, cantanti e atleti all’anteprima del documentario di Victoria’s Secret “The Tour ’23” che dà il via alla settimana della moda di New York. A sfilare sul red carpet star del calibro di Adriana Lima, Emily Ratajkowski, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Meredith Duxbury, Julia Fox, Winnie Harlow, Avril Lavigne e le sportive Eileen Gu e Naomi Osaka. La celebre casa di modo che fa biancheria intima, ha deciso di puntare sull’inclusione. Il documentario è stato concepito come una celebrazione della bellezza femminile in tutte le sue sfumature, continuando così con il rebrading iniziato negli ultimi anni dopo le accuse di scarsa inclusività che glorificava solo un ideale della bellezza femminile irrealistico.